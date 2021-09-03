03.09.2021 (13:15)

В Белоруссии вне зачета международного конкурса «Снайперский рубеж» прошел снайперский биатлон

На полигоне Брестский в Республике Беларусь участники международного конкурса «Снайперский рубеж» среди снайперов подразделений специального назначения 11 стран приняли участие в снайперском биатлоне.

В ходе состязаний каждой команде снайперов необходимо было в максимально короткое время поразить тремя выстрелами из пистолета ПМ три специальных мишени «Поппер» на дальности 25 метров, тремя выстрелами из снайперской винтовки три специальных мишени диаметром 20, 30 и 40 сантиметров на дальности от 300 до 500 метров, а двумя учебно-имитационными ручным гранатами РГД-5 поразить мишень «Ростовая фигура» в круге диаметром 1,5 метра с расстояния 25 метров. За каждую непораженную мишень командам назначались два штрафных круга. Кроме того, командам необходимо было преодолеть маршрут длинной один километр со сложной системой искусственных препятствий, среди которых стенка с проломом, забор, ров, проход в проволочном заграждении, динамическая стена, наклонная лестница и завал. После прохождения препятствия каждый снайпер команды должен был преодолеть финишный участок маршрута с ящиком с боеприпасами, весом около 20 килограмм. При этом выполнять конкурсные нормативы участникам соревнований пришлось в максимально жестких условиях.

Российская команда стартовала в одном забеге с командами Белоруссии и Узбекистана и в упорной борьбе заняла первое место в забеге.

Снайперский биатлон проводился вне зачета международного конкурса «Снайперский рубеж», однако стал наиболее зрелищным и насыщенным испытанием для его участников.

Конкурс «Снайперский рубеж» среди снайперов спецподразделений проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды из России, Белоруссии, Индии, Ирана, Катара, Китая, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2021» – лучшие снайперы спецподразделений Восточного и Западного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвуют команды Росгвардии и ДОСААФ России.

Армейские международные игры-2021 проходят на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссии, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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