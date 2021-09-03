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03.09.2021 (13:30)

Под Минском прошел финальный этап конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021

Участники конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021 завершили финальный этап соревнований – «Военизированную эстафету». Состязания прошли на полигоне Уручье в Минской области. На трассу вышли военные связисты из России, Белоруссии, Вьетнама, Китая и Узбекистана.

Чтобы поддержать свою команду, на полигон прибыли начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич и руководитель конкурса – начальник связи Вооруженных сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Мищенко.

Экипажи, а в этом году их по два от каждой команды, в экипировке и с оружием выполнили нормативы по прохождению дистанции. Связисты на автомобилях преодолели трассу с препятствиями, развернули и свернули командно-штабные машины Р-142Н на базе ГАЗ-66, выполнили стрельбу по мишеням из автоматов АК-74, прошли полосу препятствий.

В результате напряженной борьбы победу одержали хозяева турнира — белорусы. Второе место у команды Вьетнама, третьими выполнили норматив китайские военнослужащие, которые участвуют в конкурсе впервые.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Сухопутные войска , Войска связи , Уверенный прием
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