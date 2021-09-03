03.09.2021 (12:15)

Россия, Узбекистан и Китай – в тройке лидеров Армейских международных игр–2021

На сегодняшний день завершились 30 конкурсов Армейских международных игр–2021. Об этом сегодня в ходе брифинга для журналистов в объединенном пресс-центре АрМИ–2021 сообщил главный судья игр генерал-майор Александр Перязев.

«Подведены итоги еще на пяти конкурсах: «Аварийный район» (Вьетнам), «Отличники войсковой разведки» (Новосибирск), «Открытая вода» (Муром), «Мастер-оружейник» (Иран) и Уверенный прием» (Белоруссия, результаты пока обрабатываются)», – заявил генерал-майор Александр Перязев.

По результатам 30 конкурсов первое место занимает Россия (15 первых, 8 вторых и 3 третьих места), второе место – Узбекистан (4, 7, 2), третье – Китай (2, 9, 4).

В соревновании ремонтных взводов «Мастер-оружейник» в Иране «золото» завоевала команда Ирана, «серебро» – Узбекистана, «бронзу» – России.

В «Аварийном районе», проходившем во Вьетнаме, первое место заняла команда России, второе – Вьетнама, третье – Белоруссии.

По результатам конкурса «Отличники войсковой разведки» первое место у России, второе разделил Китай и Узбекистан, третье – Белоруссия.

Вчера также состоялись торжественные церемонии закрытия семи конкурсов: «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня» в Узбекистане, «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота» в Казахстане, «Открытая вода» и «Десантный взвод» (Россия).

Справочно:

Армейские международные игры в этом году проводятся с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 государств: Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия.

Всего в АрМИ–2021 участвуют более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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