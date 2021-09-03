03.09.2021 (13:15)

В Туве в ходе российско-казахстанского учения военнослужащие ЦВО уничтожили условную бандгруппу мортирной стрельбой из самоходного орудия «Нона-СВК»

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), в ходе практического этапа российско-казахстанского совместного тактического учения, уничтожили бандгруппу условного противника при помощи артиллерийских расчетов САУ «Нона-СВК» на горном полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.

По замыслу практического эпизода учения, при проведении воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» была обнаружена группа незаконного вооруженного формирования, которая двигалась по горному серпантину в направлении населенного пункта.

Для уничтожения бандгруппы были задействованы расчёты 120-мм самоходных артиллерийских установок САУ 2С23 «Нона-СВК». Военнослужащие заняли позиции для ведения огня и с дистанции более 3 км выполнили мортирную стрельбу по целям, расположенным на обратных склонах гор. Стрельба 120-мм минами производится при углах возвышения более 45 градусов.

Для дальнейшего поиска и уничтожения разрозненных групп условного противника были задействованы мотострелковые подразделения на бронеавтомобилях «Тигр», которые после ударов артиллерии выполнили уничтожение «боевиков» из стрелкового оружия.

Основными целями учения являются совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований, отработка взаимодействия между подразделениями, а также выработка единого замысла ведение боевых действий.

Совместное ротно-тактическое учение военнослужащих России и Казахстана пройдёт в период с 31 августа по 4 сентября. В нем задействовано более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники.

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