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03.09.2021 (12:50)

Военнослужащие России и Казахстана ликвидировали прорыв условного противника

В ходе активной фазы российско-казахстанского учения, проходящего в предгорьях Западного Саяна, военнослужащие совместной тактической группы ликвидировали прорыв условных незаконных вооруженных формирований на территорию союзного государства. Учение стартовало 31 августа и продлится до 4 сентября.

По замыслу учения в ходе разведки силами и средствами «Коллективных сил быстрого реагирования» была обнаружена условная вооруженная группа, незаконно проникнувшая на территорию государства.

С целью остановки дальнейшего продвижения условного противника экипажи двух транспортно-боевых вертолетов Ми-8 высадили тактический десант российско-казахстанской группы в труднодоступных горных районах под прикрытием пары ударных вертолетов Ми-24. Заняв район обороны, выставив сторожевые посты и заставы, участники учения провели патрулирование охраняемого района. Обнаружив наступающие бандотряды условного противника, военнослужащие России и Казахстана вступили с ними в бой и отбросили их.

Для дальнейшего поиска и уничтожения разрозненных групп условного противника были задействованы мотострелковые подразделения на бронеавтомобилях «Тигр».

Воздушная разведка района учения осуществлялась расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Учения , Международные учения , Центральный военный округ
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