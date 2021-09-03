03.09.2021 (12:50)
Военнослужащие России и Казахстана ликвидировали прорыв условного противника
В ходе активной фазы российско-казахстанского учения, проходящего в предгорьях Западного Саяна, военнослужащие совместной тактической группы ликвидировали прорыв условных незаконных вооруженных формирований на территорию союзного государства. Учение стартовало 31 августа и продлится до 4 сентября.
По замыслу учения в ходе разведки силами и средствами «Коллективных сил быстрого реагирования» была обнаружена условная вооруженная группа, незаконно проникнувшая на территорию государства.
С целью остановки дальнейшего продвижения условного противника экипажи двух транспортно-боевых вертолетов Ми-8 высадили тактический десант российско-казахстанской группы в труднодоступных горных районах под прикрытием пары ударных вертолетов Ми-24. Заняв район обороны, выставив сторожевые посты и заставы, участники учения провели патрулирование охраняемого района. Обнаружив наступающие бандотряды условного противника, военнослужащие России и Казахстана вступили с ними в бой и отбросили их.
Для дальнейшего поиска и уничтожения разрозненных групп условного противника были задействованы мотострелковые подразделения на бронеавтомобилях «Тигр».
Воздушная разведка района учения осуществлялась расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».