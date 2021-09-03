03.09.2021 (13:15)
В Казахстане состоялась церемония закрытия конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота»
Торжественное закрытие двух конкурсов Армейских международных игр 2021 состоялось в городе Отар.
Под звуки фанфар прошло награждение победителей конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота» в индивидуальных номинациях и командном зачете.
В конкурсе «Соколиная охота» сборная команда России заняла третье место. В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» российские военнослужащие завоевали серебреные медали.
От имени руководства оборонного ведомства страны участников соревнований с окончанием Игр поздравил первый заместитель начальника Генерального Штаба Вооруженными Силами Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов.
«Эти игры – только одна грань многогранного сотрудничества и плодотворных связей между нашими странами. Благодаря личным усилиям глав наших государств принципы доверия и добрососедства укрепляются на практике», - отметил он в своем выступлении.
Торжественный спуск официального флага Армейских международных игр ознаменовал завершение состязаний на территории Казахстана.