03.09.2021 (13:15)

В Казахстане состоялась церемония закрытия конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Церемония закрытия конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота» в Казахстане

Торжественное закрытие двух конкурсов Армейских международных игр 2021 состоялось в городе Отар.

Под звуки фанфар прошло награждение победителей конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота» в индивидуальных номинациях и командном зачете.

В конкурсе «Соколиная охота» сборная команда России заняла третье место. В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» российские военнослужащие завоевали серебреные медали.

От имени руководства оборонного ведомства страны участников соревнований с окончанием Игр поздравил первый заместитель начальника Генерального Штаба Вооруженными Силами Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

«Эти игры – только одна грань многогранного сотрудничества и плодотворных связей между нашими странами. Благодаря личным усилиям глав наших государств принципы доверия и добрососедства укрепляются на практике», - отметил он в своем выступлении.

Торжественный спуск официального флага Армейских международных игр ознаменовал завершение состязаний на территории Казахстана.

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