03.09.2021 (12:45)
Во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялся митинг, приуроченный к годовщине окончания Второй мировой войны
Памятные мероприятия, посвященные годовщине окончания Второй мировой войны, прошли в соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота. Во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной состоялся торжественный митинг.
В мероприятии приняли участие командование и члены Военного совета Тихоокеанского флота (ТОФ), представители правительства края и города, ветераны Военно-Морского Флота, а также воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища и юнармейцы.
Участники памятного митинга возложили венки и цветы к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».
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Метки:
Тихоокеанский флот , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества , Торжественные церемонии , Военно-патриотическое воспитание