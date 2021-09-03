03.09.2021 (12:45)

Во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялся митинг, приуроченный к годовщине окончания Второй мировой войны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Митинг, приуроченный к годовщине окончания Второй мировой войны Во Владивостоке

Памятные мероприятия, посвященные годовщине окончания Второй мировой войны, прошли в соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота. Во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной состоялся торжественный митинг.

В мероприятии приняли участие командование и члены Военного совета Тихоокеанского флота (ТОФ), представители правительства края и города, ветераны Военно-Морского Флота, а также воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища и юнармейцы.

Участники памятного митинга возложили венки и цветы к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

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