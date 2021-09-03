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03.09.2021 (12:30)

Отряд кораблей и судов Тихоокеанского флота прибыл в порт Охотск

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе новейшего корабля противоминной обороны «Яков Баляев», двух малых противолодочных кораблей «Усть-Илимск» и «Холмск», а также гидрографического судна «ГС-44» прибыл в порт Охотск.

Заход кораблей ТОФ в старейший русский порт на Тихом океане приурочен к 290-летию флота, юбилею муниципального образования и окончанию Второй Мировой войны.

Для жителей Охотска и гостей города на прибывших кораблях спланировано проведение экскурсий. При организации посещения особое внимание будет уделено соблюдению санитарных требований.

Экипажи отряда возложат цветы к местам Боевой славы флота и примут участие в военно-патриотических мероприятиях.

Корабли Тихоокеанского флота неоднократно посещали место своего первого базирования. В 2013 году отряд кораблей заходил в порт Охотск в рамках проводимой памятной акции «Поход памяти». В состав отряда входили эсминец «Быстрый», большой десантный корабль «Ослябя» и морской буксир «Калар».

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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