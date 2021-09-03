03.09.2021 (13:00)

Ансамбль песни и пляски РВСН выступил на концерте перед участниками конкурса «Страж порядка» в Сербии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Выступление Ансамбля песни и пляски РВСН на концерте перед участниками конкурса «Страж порядка» в Сербии

Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения выступил для участников конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 на концерте, посвященном Дню культуры, который отпраздновали в сербском городе Врнячка-Баня. Мини-фестиваль культурных традиций стран, представители которых участвуют в состязании военных полицейских, состоялся в преддверии финала соревнований.

Для всех присутствовавших на празднике в исполнении российского военного коллектива прозвучали такие песни, как «Калинка», «Валенки», «Подмосковные вечера», «Когда мы были на войне», «Ой, цветет калина», «Не слышны в саду даже шорохи», а также композиции на сербском языке.

Российский военно-музыкальный коллектив подготовил для сербской публики обширную программу. В общей сложности ансамбль «Красная звезда» за пять дней даст в Сербии семь концертов. Заключительное представление российские артисты планируют дать в день закрытия конкурса «Страж порядка».

Культурная программа вечера стартовала с праздничного дефиле военного оркестра из города Ниш, участвовавшего в международном музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве. Также в концерте прозвучали сербские и русские песни в исполнении российского саксофониста Олега Киреева.

Финал конкурса военных полицейских «Страж порядка» состоится сегодня на полигоне Берановац. Последним испытанием для команд станет забег по 12-километровой трассе «Гонки героев». Победители получат переходящий чемпионский кубок.

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