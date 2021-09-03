03.09.2021 (11:45)

Подразделения ЗВО по борьбе с беспилотной авиацией отразили условную атаку дронов под Нижним Новгородом

Атаку дронов условного противника на полевые пункты управления Западного военного округа (ЗВО), развернутые в рамках двусторонних тактических учений на полигоне Мулино в Нижегородской области, отразили подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

Войсковые подразделения военной полиции и приданные расчеты войсковой противовоздушной обороны отразили нападение разведывательно-диверсионных групп и атаки дронов условного противника на подвижные полевые пункты управления (ПППУ) управления штаба общевойсковой армии и подчиненных соединений. В целях обеспечения безопасности также были задействованы расчеты БпЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-С».

Отразив атаки условного противника, командованием были приняты решения на смену позиций размещения ПППУ.

Учение подразделений по борьбе с беспилотными летательными аппаратами состоялось в рамках подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в середине сентября.

Справочно:

В ССУ «Запад-2021» принимает участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в т.ч. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12800 человек (в т.ч. до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (в т.ч. около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) задействовано в учении на территории Республики Беларусь. В учении также участвуют около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов ОДКБ, ШОС и других дружественных стран.

При этом максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации и Республики Беларусь не превышает соответственно 6400 и 6300 человек.

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