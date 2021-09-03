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03.09.2021 (11:30)

В Тамбовской области группы спецназа ЗВО выполнили ночную переправу через реку на плотах из подручных средств

В Тамбовской области со спецназовцами Западного военного округа (ЗВО) проведено тактико-специальное учение по преодолению реки с использованием штатных и подручных экипировочных средств.

Группы спецназа были десантированы в тыл условного противника и для успешного выполнения задачи им предстояло пройти по наименее предсказуемому маршруту и застать врасплох командование противоборствующей стороны.

На переправе военнослужащие использовали сухие ветки для изготовления небольших плотов, на которых в ночное время суток перебрались на противоположный берег реки.

На тактико-специальном учении отрабатывался также ряд задач, которые предстоит выполнить в рамках ССУ «Запад-2021» на общевойсковых полигонах ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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