03.09.2021 (11:30)
В Тамбовской области группы спецназа ЗВО выполнили ночную переправу через реку на плотах из подручных средств
В Тамбовской области со спецназовцами Западного военного округа (ЗВО) проведено тактико-специальное учение по преодолению реки с использованием штатных и подручных экипировочных средств.
Группы спецназа были десантированы в тыл условного противника и для успешного выполнения задачи им предстояло пройти по наименее предсказуемому маршруту и застать врасплох командование противоборствующей стороны.
На переправе военнослужащие использовали сухие ветки для изготовления небольших плотов, на которых в ночное время суток перебрались на противоположный берег реки.
На тактико-специальном учении отрабатывался также ряд задач, которые предстоит выполнить в рамках ССУ «Запад-2021» на общевойсковых полигонах ЗВО.
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