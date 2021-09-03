03.09.2021 (10:30)

Артиллеристы ЗВО впервые применили подвижные разведывательные пункты «Аргус»

В Ленинградской области на общевойсковом полигоне Лужский в рамках полевого выхода артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО) впервые были применены подвижные разведывательные пункты ПРП-4А «Аргус».

При выполнении огневых задач дивизионы ствольной, реактивной и противотанковой артиллерии поразили более 100 целей. Для их разведки и обнаружения применялись беспилотные летательные аппараты. Корректирование артиллерийского огня осуществлялась при помощи комплексов разведки управления и связи «Стрелец», а также вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ.

Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено около 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

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