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03.09.2021 (10:00)

С начала года военнослужащими ЗВО в Москве и Подмосковье обезврежено свыше 150 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

С начала года военнослужащие инженерно-саперного подразделения отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа обезвредили и вывезли на полигоны для уничтожения свыше 150 различных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Саперы выполнили более 100 выездов для проведения инженерной разведки местности, эвакуации и уничтожения неразорвавшихся боеприпасов. Среди обнаруженных предметов были противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты, артиллерийские снаряды, минометные мины и др.

Всего за годы своей деятельности военнослужащими комендантского полка ЗВО было обезврежено и уничтожено около 14 тыс. различных боеприпасов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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