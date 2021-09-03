03.09.2021 (12:15)

В финальном испытании конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии российская команда выступит третьей

Исход соревнований военных полицейских из России, Сербии, Казахстана, Катара, Кипра и Ирана решится сегодня. На полигоне Берановац в Сербии стартует финальный военно-полицейский бросок конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021. Именно он определит, чья же сборная увезет на родину переходящий кубок состязаний и будет его обладателем до следующих Армейских международных игр.

В преддверии завершающего испытания организаторы провели очередную жеребьевку, определив очередность выступления команд на трассе «Гонки героев». Согласно протоколу, первыми на старт выйдут военные полицейские из Казахстана. За ними 12-километровый забег по трассе с 30 препятствиями совершат военнослужащие Ирана.

Российская команда выйдет на трассу третьей. За ней себя испытают представители Сербии, Кипра и Катара.

Также в рамках жеребьевки команд судьям конкурса были вручены почетные значки за вклад в организацию и проведение международных военных полицейских.

На сербской «Гонке героев» 30 препятствий. Это вертикальные канаты, ров, забор с бревнами, горизонтальные лестницы, танк, под которым нужно проползти, различные стены, строительные леса, канатная переправа и другие. Все они равномерно расположены на почти 12 километрах дистанции.

Часть из них команда из пяти человек должна преодолеть индивидуально, а часть можно пройти, воспользовавшись помощью товарищей. Так, например, перед финишем участники должны все вместе перетащить огромную шину из одной точки в другую, а посередине пути — толкнуть тяжелый внедорожник в гору на определенное расстояние.

Планируется, что церемония закрытия конкурса «Страж порядка» и награждение победителей пройдут в Кралеве сегодня же.

Справочно:

Конкурс «Страж порядка» проходит в сербском городе Кралево с 29 августа по 3 сентября и состоит из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

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