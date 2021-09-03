03.09.2021 (10:50)

В предпоследний день АрМИ–2021 пройдут соревнования военных альпинистов, мотострелков, снайперов, танкистов и военных полицейских

Сегодня, 3 сентября, в предпоследний день проведения Армейских международных игр–2021 завершаются соревновательные части на пяти конкурсах: «Эльбрусское кольцо» в Кабардино-Балкарии, «Суворовский натиск» в Китае, «Снайперский рубеж» (дивизион «СВД») во Вьетнаме, «Снайперский рубеж» (дивизион «Профессионал») в Белоруссии и «Страж порядка» в Сербии. Об этом на традиционном брифинге для журналистов сообщил главный судья АрМИ–2021 генерал-майор Александр Перевязев.

Кроме того, в 11:00 на полигоне Алабино стартует финальный заезд команд второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон». Финал первого дивизиона, в котором выступят команды России, Китая, Казахстана и Азербайджана, состоится завтра. Начало этой эстафеты в 15:30.

«Также сегодня состоятся церемонии закрытия конкурсов «Кубок моря» в Иране и «Страж порядка» в Сербии», – добавил главный судья Армейских международных игр–2021.

Справочно:

Армейские международные игры–2021 проводятся в период с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 стран: Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия.

Игры включают 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке.

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