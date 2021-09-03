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03.09.2021 (11:25)

Торжественное закрытие конкурса АрМИ-2021 «Военно-медицинская эстафета» прошло на полигоне Фориш в Узбекистане

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В Республике Узбекистан на полигоне Фориш завершился международный этап конкурса Армейских международных игр-2021 «Военно-медицинская эстафета».

По результатам индивидуального зачета среди женских команд врачебного состава третье место заняла российская военнослужащая Юлия Благодир.

Первое место в категории «Лучший водитель» занял военнослужащий ЮВО рядовой Алдар Арсенов.

По итогам общекомандного зачёта команда Российской Федерации заняла второе место. Первое место у Республики Узбекистан, а третье - у Китайской народной республики.

Команды-участницы прошли парадным строем по плацу полигона, после чего состоялось выступление оркестра Центрального военного округа Республики Узбекистан, а также праздничный концерт и салют.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Военные медики соревновались в вождении спецтехники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой медицинской помощи, а также в прохождении полосы препятствий. В конкурсе принимали участие команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Мьянмы, Палестины, Таджикистана и Узбекистана.

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Метки:
АрМИ , Главное военно-медицинское управление Минобороны России (ГВМУ) , Медицина , Военно-медицинская эстафета
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