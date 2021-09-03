03.09.2021 (11:10)

Российская команда приступила к сдаче вооружения и военной техники на конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 в Иране



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сдача российской командой вооружения и военной техники на конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 в Иране

Команда России конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021, который прошел в Иране, приступила к сдаче вооружения и военной техники, предоставленной на время соревнований принимающей стороной.

4 сентября состоится церемония закрытия «Мастера-оружейника» АрМИ-2021, на которой будут присутствовать командующий армией в провинции Исфахан бригадный генерал Мохсен Азарафруз, Генеральный консул Российской Федерации в Исфагане Борис Бурмистров, губернатор города Исфахан, а также высокопоставленные должностные лица Исламской Республики Иран.

Справочно:

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит с 23 августа по 4 сентября на полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр Исламской Республики Иран. В нем принимают участие команды вооруженных сил России, Вьетнама, Узбекистана и Ирана.

Команда России конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021, который прошел в Иране, приступила к сдаче вооружения и военной техники, предоставленной на время соревнований принимающей стороной.

4 сентября состоится церемония закрытия «Мастера-оружейника» АрМИ-2021, на которой будут присутствовать командующий армией в провинции Исфахан бригадный генерал Мохсен Азарафруз, Генеральный консул Российской Федерации в Исфагане Борис Бурмистров, губернатор города Исфахан, а также высокопоставленные должностные лица Исламской Республики Иран.

Справочно:

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит с 23 августа по 4 сентября на полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр Исламской Республики Иран. В нем принимают участие команды вооруженных сил России, Вьетнама, Узбекистана и Ирана.

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