03.09.2021 (11:00)
В Узбекистане состоялась церемония закрытия международного конкурса специалистов продовольственной службы «Полевая кухня»
Международный конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня», проходящий в рамках седьмых Армейских международных игр, завершился на полигоне Фориш Республики Узбекистан.
Соревнования проходили в период с 22 по 31 августа. В них принимали участие команды из Российской Федерации, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.
Победитель был определен по итогам нескольких этапов, где специалисты продовольственной службы соревновались в стрельбе, приготовлении блюд по произвольной рецептуре и установленному меню, а также в выпечке хлебобулочных изделий.
В номинации «Лучший пекарь» победили российские военнослужащие Наталья Шапирова (ВВО) и Александр Скользнев (ЗВО).
По итогам общекомандного зачета команда Российской Федерации заняла второе место. Первое место впервые выиграли повара Республики Узбекистан, а третье место разделили команды Белоруссии и Вьетнама.
В день официального закрытия конкурса Армейских международных игр в Узбекистане команды-участницы конкурса провели мастер-классы приготовления блюд национальной кухни, которые смогли продегустировать все желающие.
На закрытии присутствовали заместитель министра обороны Республики Узбекистан по воспитательной и идеологической работе полковник Хамдам Каршиев, начальник департамента ресурсного обеспечения Минобороны России генерал-майор Валерий Муминджанов, представители стран-участниц соревнований, сенаторы, члены Общественного совета при Министерстве обороны, ветераны Вооруженных сил, а также журналисты.