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03.09.2021 (11:00)

В Узбекистане состоялась церемония закрытия международного конкурса специалистов продовольственной службы «Полевая кухня»

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Международный конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня», проходящий в рамках седьмых Армейских международных игр, завершился на полигоне Фориш Республики Узбекистан.

Соревнования проходили в период с 22 по 31 августа. В них принимали участие команды из Российской Федерации, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Победитель был определен по итогам нескольких этапов, где специалисты продовольственной службы соревновались в стрельбе, приготовлении блюд по произвольной рецептуре и установленному меню, а также в выпечке хлебобулочных изделий.

В номинации «Лучший пекарь» победили российские военнослужащие Наталья Шапирова (ВВО) и Александр Скользнев (ЗВО).

По итогам общекомандного зачета команда Российской Федерации заняла второе место. Первое место впервые выиграли повара Республики Узбекистан, а третье место разделили команды Белоруссии и Вьетнама.

В день официального закрытия конкурса Армейских международных игр в Узбекистане команды-участницы конкурса провели мастер-классы приготовления блюд национальной кухни, которые смогли продегустировать все желающие.

На закрытии присутствовали заместитель министра обороны Республики Узбекистан по воспитательной и идеологической работе полковник Хамдам Каршиев, начальник департамента ресурсного обеспечения Минобороны России генерал-майор Валерий Муминджанов, представители стран-участниц соревнований, сенаторы, члены Общественного совета при Министерстве обороны, ветераны Вооруженных сил, а также журналисты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Полевая кухня , Материально-техническое обеспечение (МТО)
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