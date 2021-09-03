03.09.2021 (11:00)

В Узбекистане состоялась церемония закрытия международного конкурса специалистов продовольственной службы «Полевая кухня»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Церемония закрытия международного конкурса специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» в Узбекистане

Международный конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня», проходящий в рамках седьмых Армейских международных игр, завершился на полигоне Фориш Республики Узбекистан.

Соревнования проходили в период с 22 по 31 августа. В них принимали участие команды из Российской Федерации, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Победитель был определен по итогам нескольких этапов, где специалисты продовольственной службы соревновались в стрельбе, приготовлении блюд по произвольной рецептуре и установленному меню, а также в выпечке хлебобулочных изделий.

В номинации «Лучший пекарь» победили российские военнослужащие Наталья Шапирова (ВВО) и Александр Скользнев (ЗВО).

По итогам общекомандного зачета команда Российской Федерации заняла второе место. Первое место впервые выиграли повара Республики Узбекистан, а третье место разделили команды Белоруссии и Вьетнама.

В день официального закрытия конкурса Армейских международных игр в Узбекистане команды-участницы конкурса провели мастер-классы приготовления блюд национальной кухни, которые смогли продегустировать все желающие.

На закрытии присутствовали заместитель министра обороны Республики Узбекистан по воспитательной и идеологической работе полковник Хамдам Каршиев, начальник департамента ресурсного обеспечения Минобороны России генерал-майор Валерий Муминджанов, представители стран-участниц соревнований, сенаторы, члены Общественного совета при Министерстве обороны, ветераны Вооруженных сил, а также журналисты.

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