03.09.2021 (10:55)

В рамках международного конкурса «Эльбрусское кольцо» высокогорные подразделения совершат скоростной забег до скал Пастухова на горе Эльбрус

Сегодня военнослужащие высокогорных подразделений России (команда ВДВ), Китая, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Индии и Армении выполнят скоростной забег до скал Пастухова (4700 м) – это финальная специальная задача международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2021».

Изначально планировался скоростной забег на вершину горы Эльбрус (5642 м), но из-за погодных условий решением судей конкурса, финиш 15-й специальной задачи был перенесен на скалы Пастухова, высота которых колеблется от 4600 до 4800 метров.

В рамках этой финальной задачи двое военнослужащих от каждой команды буквально забегут на скалы Пастухова. К выполнению специальной задачи от каждой команды привлекается два военнослужащих, не входящих в состав основной группы.

Старт выполнения задачи будет даваться в 9 утра на поляне Азау (выс. 2356 м) одновременно для всех участников, выполняющих специальную задачу. После старта военнослужащие максимально быстро выдвигаются по классическому маршруту (с юга, поляны Азау) на скалы Пастухова. Восхождение осуществляется самостоятельно каждым военнослужащим.

Контрольное время на выполнение специальной задачи – 5 часов. На финише судья фиксирует каждого участника. Результат участников, не уложившихся в контрольное время, аннулируется. Участник, показавший лучший результат, получает 500 баллов. Подсчет баллов, набранных военнослужащими за выполнение специальной задачи, осуществляется отдельно по каждому участнику.

Специальная задача №15 «Скоростной забег по маршруту поляна Азау – гора Эльбрус» включена в конкурс в 2020 году.

В соревновании принимают участие команды от России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

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