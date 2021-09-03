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03.09.2021 (10:45)

Участники конкурса «Кубок моря» в Иране провели спортивные соревнования

После завершения всех этапов конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр-2021, который в этом году проходит в иранском порту Энзели, военные моряки России, Азербайджана, Ирана и Казахстана провели спортивные состязания.

В спортивном зале морского порта Энзели прошли волейбольные матчи и соревнования по мини-футболу между командами ВМС Ирана и экипажами российских, азербайджанских и казахстанских кораблей.

Результат прошедших спортивных соревнований как нельзя лучше характеризует русская пословица: «Дома и стены помогают». Профессионализму иранских волейболистов и футболистов гости «Кубка моря» ничего не смогли противопоставить. В итоге вполне ожидаемо первые места заняли хозяева, переиграв в финальных состязаниях по футболу команду российских моряков, а в волейбольном финале - команду Казахстана.

Спортивные состязания стали последним видом соперничества на конкурсе «Кубок моря». После его торжественного закрытия военных моряков четырёх стран ожидают совместные учения в южной части Каспийского моря.

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Метки:
Кубок моря
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