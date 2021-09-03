03.09.2021 (09:35)

В Приднестровье с российскими военнослужащими было проведено занятие по специальной подготовке

В мотострелковом подразделении Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу учебного мероприятия вблизи миротворческого поста произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего загорелось транспортное средство.

Личный состав поста вызвал пожарные команды, после чего выдвинулся к месту происшествия с первичными средствами пожаротушения и локализовал условное возгорание. Особое внимание уделили действиям военнослужащих при вытаскивании пострадавших из транспортных средств и при оказании им первой медицинской помощи.

По прибытии пожарных команд к месту происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Подобные занятия проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

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