03.09.2021 (09:30)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие со снайперами
На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по специальной подготовке снайперов. В нем приняли участие около 20 военнослужащих.
Снайперы поразили около 200 различных мишеней, имитирующих живую силу противника в движении и в укрытиях. Максимальная дальность до целей составляла более 1 тыс. м. На занятии особое внимание уделялось прикрытию разведывательных групп и борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
Занятия со снайперами ОГРВ ПРРМ проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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