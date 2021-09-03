03.09.2021 (09:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие со снайперами

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по специальной подготовке снайперов. В нем приняли участие около 20 военнослужащих.

Снайперы поразили около 200 различных мишеней, имитирующих живую силу противника в движении и в укрытиях. Максимальная дальность до целей составляла более 1 тыс. м. На занятии особое внимание уделялось прикрытию разведывательных групп и борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Занятия со снайперами ОГРВ ПРРМ проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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