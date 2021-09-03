03.09.2021 (09:00)
Условного противника уничтожили экипажи армейской авиации ВВО в Забайкалье
Лётчики армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) выполнили спектр задач на специализированном авиационном полигоне в Забайкалье.
В ходе проведения полетов с боевым применением экипажи Ми-24 «Крокодил» отработали задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению целей условного противника в заданном районе Забайкальского края и их уничтожение боевыми пусками авиационного вооружения.
Общей задачей, стоящей перед экипажами армейской авиации ВВО при совершении летно-тактических заданий, стало прикрытие наземной группировки своих сил на малых высотах.
Условный противник был уничтожен после обнаружения на границе зоны поражения.
Новости по теме:
В гарнизонах Амурской области состоялись торжественные митинги, посвящённые дню окончания Второй Мировой войны
На мемориале «Вечный огонь» в Хабаровске возложили венки и цветы в ознаменование 76-й годовщины окончания Второй мировой войны
В Забайкальском крае с участием военнослужащих ВВО состоялись торжественные мероприятия, посвященные 76-ой годовщине окончания Второй мировой войны
В честь окончания Второй мировой войны на Сахалине состоялось единственное на Дальнем Востоке торжественное шествие войск Южно-Сахалинского гарнизона
Метки: