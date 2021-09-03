03.09.2021 (09:00)

Условного противника уничтожили экипажи армейской авиации ВВО в Забайкалье

Лётчики армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) выполнили спектр задач на специализированном авиационном полигоне в Забайкалье.

В ходе проведения полетов с боевым применением экипажи Ми-24 «Крокодил» отработали задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению целей условного противника в заданном районе Забайкальского края и их уничтожение боевыми пусками авиационного вооружения.

Общей задачей, стоящей перед экипажами армейской авиации ВВО при совершении летно-тактических заданий, стало прикрытие наземной группировки своих сил на малых высотах.

Условный противник был уничтожен после обнаружения на границе зоны поражения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице