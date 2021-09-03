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03.09.2021 (08:30)

Экипажи штурмовиков ЮВО выполнили фигуры высшего пилотажа при перебазировании на запасной аэродром

На Кубани состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с экипажами штурмовиков Су-25СМ и Су-25СМ3 авиаполка объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Лётчики совершили перебазирование на запасной аэродром на удалении более 800 км. Подразделения наземных служб выполнили комплексные задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, выдаче радиолокационной информации на пункты боевого управления, а также по подготовке взлетно-посадочной полосы, заправке самолетов и осуществлению маскировки авиационной техники и средств наземного обеспечения.

В ходе основного этапа ЛТУ экипажи авиационной эскадрильи поразили цели, имитирующие вертолеты и объекты армейской авиации условного противника, на полигоне Арзгир в Ставропольском крае. Также военнослужащие выполнили некоторые элементы сложного пилотажа (вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, «петля Нестерова») на скоростях от 300 до 800 км/ч и высотах от 1500 до 3000 м.

В ЛТУ приняли участие порядка 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 20 модернизированных штурмовиков Су-25СМ, Су-25СМ3 и более 50 единиц специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Авиация
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