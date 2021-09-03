03.09.2021 (08:45)

Артиллеристы Каспийской флотилии выполнили стрельбы и управление огнём в горах Дагестана с применением беспилотников

В Дагестане на горном полигоне Аданак артиллерийские подразделения Каспийской флотилии (КФл) провели боевые стрельбы в рамках батальонного тактического учения (БТУ).

Для эффективного применения артиллерии, обнаружения целей и корректировки огня были задействованы расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3».

Также артиллеристы применили средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь.

Артиллерийские расчёты 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм миномётных комплексов 2С12 «Сани» поразили живую силу и бронированную технику условного противника. Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности от 3 до 10 км осколочно-фугасными и дымовыми снарядами. Кроме того, артиллеристы выполнили ряд нормативов по занятию и смене огневых позиций, совершению противоогневых маневров, подготовке орудий к ведению огня и провели разведку целей с командно-наблюдательного пункта с использованием лазерных приборов разведки ЛПР-1.

Всего в учении приняли участие около 800 военнослужащих КФл, было задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной техники и артиллерийских орудий.

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет завершен к 15 сентября с.г. В нем также задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, корабли Черноморского флота и КФл.

Учения проводятся на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

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