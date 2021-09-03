03.09.2021 (08:15)

В Главный храм ЮВО в Ростове-на-Дону доставили главный колокол

В православный воинский храм в честь сорока Севастийских мучеников Георгиевского прихода г. Ростова-на-Дону, утвержденный Главным Храмом Южного военного округа (ЮВО), доставили главный колокол. Благовестник весом 4,5 тонны временно установлен у входа в строящийся храм.

Благовестник – колокол, звоня в который размеренными одиночными ударами, совершается звон «благовест» в важные моменты богослужения. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников ударил в колокол, отметив его певучий и чистый звон.

По инициативе настоятеля храма протоиерея Валерия Волощука, поддержанной командующим войсками ЮВО, в зеленой зоне прихрамовой территории проводятся работы по обустройству парка отдыха. Специальная техника строительной организации задействована в планировании береговой линии озера и русла ручья. Активную помощь в строительстве парка оказывают военнослужащие соединений и воинских частей ЮВО, в том числе задействована специальная техника инженерных войск – бульдозеры, самосвалы, экскаваторы и плавающий транспортер ПТС-4.

В соответствии с планом реконструкции ландшафта среди сохраненных и дополнительно высаженных деревьев будут оборудованы тропинки, площадки для отдыха, а ручей украсят пороги и водопады.

Согласно дорожной карте, благоустройство территории Главного православного воинского храма ЮВО планируется завершить к 1 декабря с.г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице