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03.09.2021 (07:15)

Офицеры управления Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ выполнили боевые стрельбы из вооружения боевых машин и стрелкового оружия

На полигоне “Барановский” в Приморском крае, в рамках плановой подготовки подразделений, офицеры управления Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения выполнили упражнения контрольных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, а также из штатного стрелкового оружия, автоматов Калашникова АК-12 и АК-74М.

“Целью занятия являлось совершенствование и проверка огневой выучки, а также навыков владения штатным оружием офицерами управления соединения” - отметил руководитель занятия гвардии подполковник Роман Иванов.

Перед выполнением практической части занятия, военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент действий при выполнении контрольных стрельб, где отработали изготовку к бою, смену огневой позиции, изучили основы и правила стрельбы из штатного оружия, выполнили нормативы по разборке-сборке оружия и снаряжению магазина.  

В ходе практической части занятия были выполнены упражнения контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-2.

Подводя итоги, руководитель занятия, гвардии подполковник Роман Иванов, отметил высокий уровень подготовки офицеров управления и выразил уверенность, что показанные результаты являются хорошей основой для демонстрации еще более высоких достижений на предстоящей итоговой проверке по итогам 2021 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Учения , Боевая подготовка
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