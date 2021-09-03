03.09.2021 (06:15)

В Забайкальском крае с участием военнослужащих ВВО состоялись торжественные мероприятия, посвященные 76-ой годовщине окончания Второй мировой войны

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, приняли участие в торжественных мероприятиях посвященных 76-ой годовщины окончания Второй мировой войны.

В парке Победы у Мемориала боевой и трудовой славы Забайкальцев в городе Чита состоялся торжественный митинг с участием командования общевойсковой армии военного округа, дислоцированной в Забайкалье, военнослужащих воинских частей, роты почетного караула, военного оркестра, а также руководителей краевой и городской администрации. Также в мероприятии приняли участие представители регионального отделения всероссийского патриотического движения «Юнармия».

Перед собравшимися с торжественной речью выступил исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией – полковник Николай Захаров.

В память обо всех, кто сражался и погиб за мир и победу на фронтах Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в боях на Дальнем Востоке, в Маньчжурии и Корее присутствующие возложили к вечному огню цветы и траурные венки.

Позже в доме офицеров Забайкальского края состоялся праздничный концерт с участием военнослужащих, юнармейцев, творческих коллективов города и края.

Также памятные мероприятия состоялись в соединениях и воинских частях ВВО, где прошли торжественные построения, уроки мужества, и праздничные концерты.

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