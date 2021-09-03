03.09.2021 (06:00)

В честь окончания Второй мировой войны на Сахалине состоялось единственное на Дальнем Востоке торжественное шествие войск Южно-Сахалинского гарнизона

В Южно-Сахалинске состоялось единственное на Дальнем Востоке торжественное шествие войск Восточного военного округа (ВВО), посвящённое 76-й годовщине окончания Второй мировой войны, освобождения Сахалина и Курильских островов от милитаристских захватчиков.

В день освобождения Сахалина и Курильских островов, по площади Славы в городе Южно-Сахалинске прошли парадные расчёты из состава офицеров управления армейского корпуса ВВО, а также военнослужащие и представители других силовых структур и подразделений МЧС Сахалинской области. Всего в торжественном шествии приняло участие более 400 человек.

После проведения торжественных мероприятий, в рамках культурно-массовой программы, на территории музейно-мемориального комплекса «Победа» состоялось показательное выступление военнослужащих разведывательной роты, а духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона под руководством военного дирижера майора Олега Шигалова исполнил репертуар произведений военного времени.

Кроме того, на территории Исторического парка «Россия – моя история» для гостей и жителей города была представлена выставка современных образцов вооружения и военной техники, а также раритетных автомобилей, в том числе времён ВОВ.

Параллельно с этим работала экспозиция показа военной одежды «Солдаты Победы» где гости узнали о том, как одевались солдаты в далекие военные годы, и какую роль в их жизни играли рюкзак и портянки.

Для юнармейцев и самых маленьких зрителей торжественных мероприятий сотрудники ММК «Победа» подготовили обширную экскурсионную программу. Ребята вместе с передовым отрядом десанта «отправятся» на остров Шумшу, чтобы узнать о подвигах советских бойцов. «Переберутся через болото», разгадают секретные задания, познакомятся с обмундированием советских и японских солдат периода Второй мировой войны, а на мастер-классах детей ждет роспись деревянных фигурок и создание фронтовых писем.

На Курильских островах военнослужащие армейского корпуса ВВО приняли участие в реконструкции исторических событий 1945 года – «Курильская десантная операция».

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