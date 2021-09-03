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03.09.2021 (06:30)

На мемориале «Вечный огонь» в Хабаровске возложили венки и цветы в ознаменование 76-й годовщины окончания Второй мировой войны

В Хабаровске 3 сентября представители командования Восточного военного округа  приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню памятника-мемориала воинам, погибшим в вооруженных конфликтах, на площади Славы в Хабаровске.

Помимо этого, в церемонии приняли участие представители правительства Хабаровского края, администрации города, краевой думы, силовых структур региона, ветераны, юнармейцы и воспитанники кадетских классов, а также военнослужащие роты почётного караула, волонтёры Победы.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялся благодарственный молебен. На нём присутствовали заместитель командующего войсками округа полковник Александр Манаков, военнослужащие соединений Хабаровского гарнизона.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Памятники , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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