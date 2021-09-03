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03.09.2021 (03:00)

Празднование 76-й годовщины окончания Второй мировой войны начались с возложения цветов к памятнику «Героям Дальневосточникам» в Хабаровске

Торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине окончания Второй мировой войны, на Востоке России начались с возложения  цветов к памятнику «Героям Дальневосточникам»  в Хабаровске.

Исполняющий обязанности начальника штаба Восточного военного округа генерал-майор Григорий Тюрин, заместитель командующего войсками по военно-политической работе полковник Александр Манаков, а также офицеры штаба  округа приняли участие в церемонии возложения  цветов к  памятнику «Героям  Дальневосточникам, участникам воин на КВЖД - 1929 году, у озера Хасан – 1938 году, на реке Халхин-Гол – 1939 г., в ходе Маньчжурской, Южно-Сахалинской, Курильской операций в 1945 году »  в Хабаровске.

Кроме того, в мероприятии приняли участие военнослужащие роты почётного караула.

Музыкальное сопровождение мероприятия осуществил военный оркестр штаба Восточного военного округа.

Затем в  штабе округа состоялся благодарственный молебен и возложение цветов к памятнику «Воинам Восточного военного округа». На мероприятии присутствовали руководящий состав округа, представители Хабаровской епархии, ветераны, рота почетного караула, военный оркестр штаба, юнармейцы, церковный хор.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Памятники , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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