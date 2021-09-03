03.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили более 1,5 тыс. жителей Нагорного Карабаха питьевой водой

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили питьевой водой более 1 500 жителей г. Степанакерт и отдаленных районов Нагорного Карабаха.

«Мы проживаем на втором этаже и на данный момент, так как у нас не хватает воды нам нужна была питьевая вода. Без российских миротворцев мы не смогли бы выжить. И я бы хотела поблагодарить их за то, что они помогают нам и за всё, что они для нас делают на данный момент. Миротворцы являются гарантом для нас, они защищают наши земли и надеемся, что в дальнейшем всё будет хорошо», - сказала жительница г. Степанакерт Лена Измайлян.

За две недели военнослужащие гуманитарного центра миротворческого контингента совершили более 30 рейсов и обеспечили более 200-ми тоннами питьевой воды жителей Нагорного Карабаха. Для выполнения гуманитарной задачи миротворцы задействовали 2 водовоза, каждый объемом около 5 куб. метров.

«Большое вам спасибо. Благодаря миротворцам мы здесь спокойно живем», - поблагодарила местная жительница Нели Иванян.

До завершения ремонтно-восстановительных работ на водной станции и прокладки трубопровода в города и районы Нагорного Карабаха военнослужащие миротворческого контингента ежедневно обеспечивают местных жителей питьевой водой.

«Представителями миротворческого контингента обеспечивается подвоз питьевой воды жителям города Степанакерта, на указанный адрес это прибыла уже вторая автомобильная цистерна», - сказал представитель российского миротворческого контингента Алексей Колесников.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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