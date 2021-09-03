03.09.2021 (05:30)
Военные инженеры проложили свыше 280 километров минерализованных полос в охваченных лесными пожарами регионах
Сводные отряды инженерных подразделений Министерства обороны Российской Федерации, выполняющие задачи по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в семи регионах страны, оборудовали 284,2 километра минерализованных полос для купирования распространения огня на неохваченные пожарами территории.
В настоящее время работа по прокладке противопожарных барьеров проводится специалистами инженерных войск с использованием специальной военной техники в республиках Саха (Якутия), Марий Эл и Мордовия, а также в Иркутской, Самарской, Свердловской и Нижегородской областях.
Для выполнения задач используются инженерные машины разграждения ИМР-2М, путепрокладчики БАТ-2 и бульдозеры.
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