03.09.2021 (00:30)

Летчики дальней авиации провели командирские полеты в Саратовской области

На аэродроме Энгельс в Саратовской области под руководством командира соединения генерал-майора Олега Пчелы прошли командирские полёты. В них приняли участие экипажи более 10 стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Полёты проходили в дневное и ночное время. Лётные экипажи отработали взлёты и посадки, дозаправку в воздухе, полёты строем и на малых высотах.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В организации, проведении и обеспечении командирских полётов был задействован только руководящий состав авиационного соединения, воинских частей и подразделений для демонстрации молодому офицерскому составу особенностей подготовки аэродрома, авиационной техники и техники обеспечения к проведению лётной смены.

«Молодые офицеры на практике смогли увидеть, как опытный инструкторский состав справляется с поставленными задачами», – сообщил командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Командирские полёты традиционно проводятся несколько раз в год и направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности полётов, а также выполнения полётных заданий.

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