03.09.2021 (07:00)

В Саратовской области военнослужащие дальней авиации выполнили задачи по разминированию заданного района

В Энгельсском соединении дальней авиации военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения авиационного полка провели разминирование заданного района в рамках практических занятий за летний период обучения.

Оценивались теоретические знания по определению типа и классификации мин и практические навыки по инженерной разведки местности, а также по уничтожению опасных находок при помощи накладного заряда.

Особое внимание было уделено обнаружению взрывоопасных предметов с помощью переносного индукционного минного искателя, возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности около 1 метра как в грунте, так и в различных конструкциях.

На заключительном этапе военнослужащие выполнили упражнения по вождению специальной и автомобильной техникой.

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