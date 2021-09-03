03.09.2021 (07:00)
В Саратовской области военнослужащие дальней авиации выполнили задачи по разминированию заданного района
В Энгельсском соединении дальней авиации военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения авиационного полка провели разминирование заданного района в рамках практических занятий за летний период обучения.
Оценивались теоретические знания по определению типа и классификации мин и практические навыки по инженерной разведки местности, а также по уничтожению опасных находок при помощи накладного заряда.
Особое внимание было уделено обнаружению взрывоопасных предметов с помощью переносного индукционного минного искателя, возможности которого позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности около 1 метра как в грунте, так и в различных конструкциях.
На заключительном этапе военнослужащие выполнили упражнения по вождению специальной и автомобильной техникой.