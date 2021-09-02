02.09.2021 (20:30)
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с заместителем начальника Генштаба Вьетнамской народной армии
2 сентября заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с заместителем начальника генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенантом Фунг Ши Таном.
Стороны обсудили состояние и перспективы российско- вьетнамских отношений с акцентом на актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.
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