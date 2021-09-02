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02.09.2021 (20:15)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Севастополя стал призёром открытого Первенства Европы по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года

В городе Таллин (Эстония) завершилось открытое первенство Европы по тхэквондо среди мужчин и женщин 2021. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Эрик Агеенко, выступающий в весовой категории до 68 кг, завоевал серебряную медаль.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Европейских стран и представители Азиатского, Американского и Африканского континентов в разных весовых категориях.

Всего Эрик провел 6 поединков. Самый тяжёлый боя для армейца был самый первый бой с представителем Ирландии он выиграл его со счётом 20-4. Далее был бой со спортсменом из Польши он закончился со счётом 21-9 в пользу спортсмена ЦСКА. Следующий поединок состоялся со спортсменом из Украины, который Агеенко выиграл со счётом 14-3. Четвёртый и пятый бой состоялись с представителями Словении (победа со счётом 5-4) и Украины (победа со счётом17:13).

В финале армеец встретился с турецким спортсменом. С перевесом всего в 2 балла, победителем из этого боя вышел турецкий тхэквондист 19-17.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , ЦСКА
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