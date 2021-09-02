02.09.2021 (19:30)

Рядовой спортроты ЦСКА из Самары стал бронзовым призёром чемпионата России по гребному слалому

В городе Окуловка Новгородской области прошёл чемпионат России по гребному слалому. Рядовой спортивной роты ЦСКА г. Самара Александр Харламцев завоевал бронзовую медаль на одиночном каноэ.

Первое место занял Дмитрий Храмцов, второе досталось Александру Непогодину – спортсмену из Московской области. Замкнул тройку лидеров рядовой спортивной роты ЦСКА из города Самары Александр Харламцев.

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