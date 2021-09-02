02.09.2021 (19:15)

В Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского прошло торжество в честь Дня знаний

1 сентября 2021 года в Военной академии состоялся торжественный митинг, посвященный Дню знаний и началу нового учебного года.

С 10.00 до 10.20 была организована трансляция по видеоконференц-связи выступлений должностных лиц Минобороны России и выступления Министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича.

Со словами поздравления командования, преподавателей и курсантов выступили начальник штаба – первый заместитель начальника войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Майоров Вячеслав Викторович, депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Неверов Сергей Иванович, заместитель губернатора Смоленской области Кузнецов Николай Михайлович.

На торжественном мероприятии присутствовали главный федеральный инспектор по Смоленской области Стрелецкий Юрий Эдуардович, представители администрации Смоленской области и города Смоленска, ветераны войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице