02.09.2021 (20:00)

Представители стран-участниц отметили высокую организацию «АрМИ-2021»

Во время торжественной церемонии награждения участников VII Армейских международных игр в номинациях, представители стран-участниц отметили высокую организацию конкурсов, радушный и тёплый приём.

«Очень доволен организацией, благодарю за принятие российской стороной Сирии. Россия неоднократно помогала Сирии и помогает до сих пор. Организация на высоком уровне. Я впервые в России, всем очень доволен», - отметил начальник департамента Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил Сирии, бригадный генерал Маан Дахма.

Представители команд искренне благодарили организаторов Международных армейских игр. Не скрывали положительных эмоций военнослужащие, впервые принимавшие участие в состязаниях. «Так как я первый раз участвую в таком международном мероприятии, оно вызвало у меня много эмоций. Везде царила радушная атмосфера, ...по соседству располагалось большое количество стран. Я очень счастлива и эмоционально наполнена, поэтому только позитивные и хорошие эмоции», - поделилась впечатлениями представительница Вооруженных Сил Казахстана лейтенант Алия Сарсенова.

Военный дирижёр Вооруженных Сил Анголы, курсант Жозе Сезар Амарал Кальенгам рассказал о множестве новых приятных знакомств с представителями разных стран и отметил, что «армейские игры – для объединения армий и укрепления мира. Благодарю Россию за предоставление возможности участвовать в таком мероприятии!».

Не скрывал удовлетворения от соревнований и начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Шри-Ланки, Бригадный генерал Бернард Бенджамин Рохан. Генерал отметил высокое качество подготовки участников, оценил выступление своей команды и выразил уверенность, что в следующем году команда Шри-Ланки покажет ещё более высокие результаты.

В свою очередь, главный судья Международных армейских игр генерал-майор Александр Перязев отметил тех, кто проявил мужество, волю и стремление к победе: «Мы говорим про награждение за волю к победе, и здесь нужно награждать все команды. Не только наши российские, но и команды, которые приезжают к нам. Возьмём, например, Алжир, где проходит конкурс «Верный друг». Волю к победе показали не только ребята, которые прибыли, но и их верные друзья-собаки. Представляете температуру 42 градуса? После каждого выступления собакам делались водные процедуры. Вот это воля к победе!»

В этом году Международные армейские игры проводятся в седьмой раз. Всего в АрМИ-2021 принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. Игры включают 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке военнослужащих.

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