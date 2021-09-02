02.09.2021 (19:00)

В подмосковном Парке «Патриот» представители оборонных ведомств 45 государств обсудили вопросы проведения Армейских международных игр в 2022 году

Под руководством Главного судьи Армейских международных игр (АрМИ-2021) генерал-майора Александра Перязева состоялась рабочая встреча по проведению Армейских международных игр в 2022 году.

В мероприятии приняли участие 45 делегаций оборонных ведомств, представляющих, в том числе, государства-соорганизаторы: Армению, Белоруссию, Вьетнам, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Сербию, Узбекистан, Азербайджан, Индию и Монголию. На встрече также присутствовали военные атташе при посольствах стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Представителям государств-соорганизаторов конкурсов и военным атташе зарубежных стран был доведен перечень организационных мероприятий по планированию АрМИ-2022, предложения по определению мест проведения конкурсов, предстоящих в следующем году Игр, с учетом расширения их географии.

Как отметил генерал-майор Александр Перязев, организационный комитет АрМИ рассчитывает, что в 2022 году в соревнованиях примут участие команды из 45 стран. Еще 20 государств выразили заинтересованность в проведении конкурсов на своей территории.

Участники встречи дали высокую оценку организации Армейских международных игр в 2021 году и отметили, что АрМИ-2022 станут практическим продолжением дальнейшего развития международного военного сотрудничества между оборонными ведомствами стран-участниц.

По результатам 30 завершившихся конкурсов в общем зачете лидирует команда Российской Федерации, на втором месте военнослужащие из Узбекистана, а тройку лидеров замыкают военные из Китая.

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