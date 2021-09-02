02.09.2021 (18:50)

Второй рекорд по вождению на БМП установила команда России в ходе конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Второй рекорд по вождению на БМП установила команда России в ходе конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021

Механик-водитель команды Российской Федерации в ходе заключительного этапа Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» установил второй рекорд по выполнению упражнений на боевой машине пехоты (БМП) за всю историю проведения армейских международных игр.

В ходе V этапа соревнований механики-водители команд участниц преодолевают маршрут протяжностью 1200 м (из них 600 м по воде), который включает по два входа и выхода из воды с разных берегов. Также механики-водители осуществляют маневрирование на «змейке», преодолевают «ограниченный проход» при движении на воде.

Участнику российской команды удалось прийти к финишу за 6 минут 7 секунд. Механик-водитель команды России на 2 минуты 45 секунд побил рекорд, который также установила российская команда в 2020 году, время составляло 8 минут 52 секунды.

Ранее механик-водитель из России показал лучшее время по прохождению маршрута на БМП в сложных условиях местности за всю историю проведения конкурса Международных игр АрМИ.

Кроме того, в ходе заключительного этапа участники международных соревнований преодолевали водную преграду в составе групп и совершали марш-бросок на 5 км с боевой стрельбой.

Завершился V этап соревнований «Отличники войсковой разведки» армейским рукопашным боем по правилам олимпийской системы.

4 сентября на плацу Новосибирского высшего военного командного училища будут подведены итоги международного конкурса «Отличники войсковой разведки», а также пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров.

В Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2021, который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимают участие шесть основных команд из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных — это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Камеруна, Королевства Эсватини в их составе по одному человеку.

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