02.09.2021 (18:20)

Артисты ЦВО выступили для жителей Бишкека с концертной программой

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили для жителей столицы Киргизской Республики на одной из центральных улиц Бишкека.

Творческий коллектив ЦВО представил вокальную программу, состоящую из знаменитых песен военных лет и популярных советских шлягеров.

«Всего нашим коллективом спланировано порядка пяти концертов, в том числе конечно же выступим для российских военнослужащих и членов их семей на объединённой военной базе в Канте», - сказал начальник ансамбля песни и пляски ЦВО майор Антон Шолохов. Он отметил, что помимо концерта в российском соединении также спланировано выступление для личного состава полка милицейского спецназа МВД КР «Шумкар» по приглашению киргизской стороны. «На горном полигоне «Эдельвейс» представим новую концертную программу для участников совместного учения «Рубеж-2021», - пояснил майор Антон Шолохов.

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