02.09.2021 (15:07)

Юнармейцы Новосибирской области взяли шефство над родником

В Новосибирской области активисты Юнармии взяли шефство над родником. Заручившись поддержкой экологов, участники движения навели порядок у водоема, расположенного в Тогучинском районе. Это единственный в этой местности источник с питьевой водой, пояснил начальник регионального штаба Юнармии Владимир Попков.

«Тем важнее для ребят было сохранить его. Они взялись за грабли, лопаты и мешки с мусором со знанием дела. Причем, не только руководили процессом, а сами в нем участвовали. Предлагали варианты, как сделать лучше. Конечно, когда что-то создаёшь своими руками, то и с любовью будешь относиться к этому месту, приложишь все усилия, чтобы сберечь красоту родного края», – добавил Владимир Попков.

Мероприятие по наведению порядка у источника проходило в рамках проекта «Усынови родник», к которому юнармейцы активно подключились. Ребята дали водоему, окруженному малиной и папоротником, свое название – «Первоисточник».

Всего в рамках проекта юнармейцы приведут в порядок больше десяти родников в разных районах Новосибирской области.

«Юнармейцы всегда с огромным энтузиазмом подключаются к всероссийским акциям по сохранению природы. Эта и есть самый настоящий патриотизм. Любовь к Родине, которая состоит не только в пропаганде экологических ценностей, но и в защите окружающей среды, в том числе через наведение чистоты и порядка в лесных массивах и на водоемах», – подчеркнул начальник главного штаба Юнармии Никита Нагорный.

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