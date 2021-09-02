02.09.2021 (18:13)

В Нахимовском военно-морском училище прозвенел первый звонок

В Нахимовском военно-морском училище прошли мероприятия, посвященные Дню знаний. Торжественное построение на плацу учебного заведения началось с трансляции поздравления Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

Также с праздником юных защитников Отечества поздравили заместитель начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» по учебной и научной работе контр-адмирал Александр Карпов; выпускник Нахимовского военно-морского училища 1969 года Герой Российской Федерации контр-адмирал Всеволод Хмыров; выпускник Нахимовского военно-морского училища 1965 года Герой Российской Федерации Александр Берзин; выпускник НВМУ 1973 года адмирал Николай Максимов.

Новый учебный год был открыт ударом в корабельный колокол и прохождением личного состава торжественным маршем.

«В этом году к нам традиционно поступали ребята из разных регионов нашей страны: Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Краснодара, Крыма и Новосибирска. Всего мы приняли 80 первокурсников. Сегодня они стали частью нахимовского братства, будущей элитой ВМФ России, продолжателями великих и славных флотских традиций», – отметил начальник НВМУ вице-адмирал Алексей Максимчук.

После торжественного построения действующие офицеры и ветераны Военно-Морского Флота провели с воспитанниками уроки мужества.

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