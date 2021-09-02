02.09.2021 (18:35)

Активная фаза военных учений России и Казахстана пройдет в предгорье Западного Саяна в Туве

Активная фаза военных учений России и Казахстана с участием 500 военнослужащих и около 150 единиц техники двух стран пройдет 3 сентября на полигоне Кара -Хаак в Республики Тыва.

Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения мотострелкового горного соединения Центрального военного округа, всего от России будет задействовано около 400 человек.

В пресс-службе округа отмечают, что учения двух стран проводятся впервые, участники отработают вопросы совместных действий при уничтожении террористических бандформирований, взаимодействие между подразделениями в ходе ведения совместных боевых действий. От российской стороны будут задействованы вертолёты Ми-8 и Ми-24 армейской авиации ЦВО, которые выполнят задачи по переброске тактического десанта и прикрытие с воздуха основных сил. В ходе учения также будет использован взвод вьючных животных для скрытной доставки минометов и боеприпасов в трудно доступные участки гор, для нанесения ударов с флангов по мишеням, имитирующим живую силу условного противника.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице