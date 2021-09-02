02.09.2021 (18:10)

В гарнизонах ЮВО начала работу Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации

Военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал, проживающие в гарнизонах Южного военного округа (ЮВО), задали вопросы и лично обратились в Выездную приемную Минобороны России, которая провела прием на территории 4 Военной базы в Южной Осетии.

В состав Выездной приемной включены представители военно-политических, финансово-экономических, жилищных, медицинских, кадровых, управлений, отделов и служб Минобороны России, а также специалисты ЮВО.

Работа Выездной приемной направлена на всестороннее рассмотрение обращений военнослужащих (лиц гражданского персонала), проходящих военную службу (работающих) в объединениях, соединениях, воинских частях и организациях ЮВО, а также членов их семей.

В дни работы Выездной приемной все мероприятия сопровождают медицинские работники, обеспечивающие необходимые противоэпидемические меры, направленные на предупреждение случаев возникновения и распространения COVID-19, в том числе, обязательную проверку наличия одной из справок: о перенесённом заболевании, о наличии антител к COVID-19, об отрицательном тесте на COVID-19, либо сертификата о вакцинации.

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