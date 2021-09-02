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02.09.2021 (18:12)

В Китае российские зенитчики завоевали серебряные медали конкурса «Чистое небо» АрМИ-2021

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Зенитчики из России стали серебряными призерами конкурса «Чистое небо», проходившего в Китае в рамках Армейских международных игр 2021 года.

По итогам финального заезда результат российского экипажа боевой машины «Тайфун-ПВО» составил 41 минуту 13 секунд со стопроцентным поражением воздушных и наземных целей.

Победителем конкурса стала китайская команда. Бронзовые награды достались команде из Египта. За пределами тройки лидеров места в рейтинге распределились следующим образом: на четвертой строке команда Белоруссии, на пятом – Узбекистана, на шестом – Венесуэлы.

Заключительный этап состязаний – гонка «Комбинированная» включал в себя заезд на боевой машине по специальной трассе протяженностью 12 км с препятствиями и участками выполнения огневых задач.

На первом участке стрельбы конкурсанты вели огонь из ПЗРК по мишени типа «вертолет» в движении. Перед вторым участком зенитчики преодолели 400-метровую полосу препятствий с сектором для метания имитационных ручных гранат. Непосредственно на рубеже огня они выполняли стрельбу из автоматического оружия со сменой огневых позиций по появляющимся мишеням. На третьем участке – поражались групповые высокоскоростные воздушные цели, движущиеся на встречном курсе. На заключительном рубеже выполнялась стрельба из зенитной установки по подвижной легкобронированной цели.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , ПВО , АрМИ , Чистое небо
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