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02.09.2021 (18:04)

Российская сборная стала победителем конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021 во Вьетнаме

В столице Социалистической Республики Вьетнам, в городе Ханой, завершились соревнования аварийно-спасательных формирований «Аварийный район», прошедших в рамках Армейских международных игр 2021 года. На полигоне Мьеу Мон за звание чемпиона на завершающем этапе боролись команды Вьетнама и России, а за третье место – Белоруссии и Лаоса.

В ходе третьего этапа «Победный рывок» от участников требовалось выполнить задачу по эвакуации условно аварийной техники, оказать помощь условному пострадавшему, потушить очаг возгорания, осуществить погрузку грузомакета в автомобиль, совершить марш по пересеченной местности, отбить нападение условного противника.

Команда Вооруженных Сил Российской Федерации, представленная военнослужащими 12-го Главного управления Минобороны России, завоевала чемпионское звание и заняла первое место, опередив соперников более чем на 7 минут.

Завтра под городом Ханой на территории учебно-тренировочного центра «Мьеу Мон» состоится награждение и церемония закрытия конкурса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Аварийный район
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