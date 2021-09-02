02.09.2021 (17:16)

На конкурсе «Уверенный прием» АрМИ-2021 российские связистки покорили IT-технологии

На полигоне Уручье под Минском военные IT-специалисты из девять стран поборолись за победу в самом «умном» этапе конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021.

По результатам выступления в дисциплине «Работа на оборудовании IT-структуры» российская женская команда заняла первое место. Второе место разделили представительницы Белоруссии и Китая.

Среди мужских команд победу одержали белорусы. Вторыми оказались представители Узбекистана. Российская команда финишировала третьей.

В ходе соревнований участники выполняли развертывание полевой волоконно-оптической линии связи и полевой медной кабельной линии связи, называемой «витая пара».

Кроме того, участники восстанавливали поврежденные участки этих линий, измеряли параметры волоконно-оптической линии и проверяли полевую кабельную линию. Конкурсанты настраивали IT-оборудование и организовывали видео-конференц-связь между тремя участниками от команды.

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